Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Авария произошла перед пересечением с МКАД. На месте ДТП работают экстренные службы.
В Дептрансе отмечают, что в настоящий момент движение в сторону области свободно только по одной полосе из трех.
Ранее сообщалось о крупной аварии, которая произошла на Дмитровском шоссе. Три машины столкнулись напротив строительного рынка на выезде из Москвы. Видео с места происшествия прислали очевидцы. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и не смог удержать дистанцию.
Три машины столкнулись на Дмитровском шоссе