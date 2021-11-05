Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария произошла перед пересечением с МКАД. На месте ДТП работают экстренные службы.

В Дептрансе отмечают, что в настоящий момент движение в сторону области свободно только по одной полосе из трех.

Ранее сообщалось о крупной аварии, которая произошла на Дмитровском шоссе. Три машины столкнулись напротив строительного рынка на выезде из Москвы. Видео с места происшествия прислали очевидцы. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и не смог удержать дистанцию.

