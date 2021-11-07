Три человека пострадали в аварии на Ярославском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с пострадавшими произошла на Ярославском шоссе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы столичного главка МВД.

ДТП случилось рано утром. На участке дороги автомобиль такси столкнулся с препятствием.

"В результате пострадали три человека – водитель и два пассажира", – сообщили в ведомстве.

На месте находятся сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе. В результате случившегося было перекрыто три полосы движения из пяти.

До этого в Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла перед пересечением с МКАД.