Два человека пострадали в массовом ДТП на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на улице Земляной Вал в центре столицы, сообщается в телеграм-канале "Прокуратура Москвы".

Авария произошла на улице Земляной Вал, в районе дома 21/2, строения 1. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти. На внутренней стороне Садового кольца открыты четыре полосы из пяти. Водителей просят объезжать данный участок.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление всех обстоятельств массовой аварии.

Ранее три машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе владения 201. Автомобили раскидало по разным сторонам дороги. Больше всех пострадала Toyota. Информация о состоянии пострадавших не поступала.