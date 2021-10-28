Какие изменения внесли в проект нового КоАП РФ

В Минюсте РФ подготовили проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Его должны внести на утверждение в правительство после согласования с другими ведомствами и организациями. Рассказываем, какие изменения могут ждать россиян, если документ примут.



Опасное вождение и систематические нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В проекте нового КоАП появился штраф за опасное вождение для лихачей на дорогах. Сам термин был введен в ПДД еще весной 2016 года. Под опасным вождением подразумевается неоднократное совершение одного или нескольких действий, заключающихся в отказе уступить дорогу водителю, пользующемуся преимуществом в движении.

Сюда также относятся резкое торможение, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации. Кроме того, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями. За такие нарушения предлагают наказывать на 3 тысячи рублей.

Также ответственность будет увеличена за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей. В таких случаях предусмотрены повышенный размер штрафа – 50 тысяч рублей – и лишение прав от двух до трех лет.

Кроме того, в проекте нового КоАП появилось лишение прав за систематическое грубое нарушение ПДД на срок от года до полутора лет. Заберут водительское удостоверение, если в течение года было три и более подобных случаев.



Ложный вызов

В обновленном документе также предлагают увеличить наказание за заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или пожарной охраны. Штраф за этот вид правонарушения составит от 3 до 10 тысяч рублей.

В случае если по телефону экстренных служб позвонил ребенок младше 16 лет, то санкции налагают на его родителей. В действующем документе за ложный вызов назначают штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.



Выгул без намордника

Согласно обновленному КоАП РФ, владельцам потенциально опасных собак грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за выгул питомцев без намордника. Это требование относится только к прогулкам в общественных местах.

В список потенциально опасных входят 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Это бразильский бульдог, американский бандог, амбульдог, акбаш, булли кутта, северокавказская собака и другие.



Скидки на штрафы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пресс-службе Минюста РФ также рассказали, что, согласно новому проекту КоАП, нарушители получат право уплаты штрафов со скидками.

В частности, за негрубое нарушение, которое гражданин совершит впервые и признает свою вину, нужно будет оплачивать не весь штраф, а лишь треть от минимальной суммы. Кроме того, право на скидку в 50% (при оплате в течение 20 дней) будет распространено на все правонарушения, не относящиеся к грубым.

Если же гражданин впервые совершит грубое правонарушение либо негрубый проступок (при отягчающих обстоятельствах), размер штрафа не будет превышать 50% от его минимального или максимального размеров.

В проекте также вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении однородных нарушений.