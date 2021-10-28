Нарушители в России смогут оплачивать штрафы со скидками

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Правонарушители в РФ получат право уплаты штрафов со скидками, соответствующие нормы содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.
"За впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, лицу, не оспаривающему наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении, <...> административный штраф будет назначаться в размере одной третьей минимального размера административного штрафа", – говорится в сообщении.
Также граждане получат право на 50-процентную скидку на штрафы, которые были выписаны за совершение любых негрубых правонарушений, при их оплате в течение 20 дней. По действующей версии КоАП данная норма распространяется лишь на отдельные правонарушения.
Кроме того, если гражданин впервые совершит правонарушение, относящееся к категории грубых, либо негрубый проступок, но при отягчающих обстоятельствах, размер штрафа не будет превышать 50% от его минимального и максимального размеров, установленных кодексом.
"В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий", – добавили в Минюсте.
Отмечается, что соответствующая норма также содержится в проекте новой версии Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России могут ужесточить наказание за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой медицинской помощи. Сумма штрафа вырастет более чем в шесть раз – до 10 тысяч рублей. Такая норма содержится в проекте нового КоАП.
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