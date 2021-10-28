Штраф за ложный вызов экстренных служб может вырасти до 10 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшее время в России могут увеличить наказание за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой медицинской помощи. Сумма штрафа вырастет более чем в шесть раз – до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно проекту Кодекса об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов экстренных служб влечет за собой штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Если нарушителем является ребенок до 16 лет, то санкции налагают на его родителей. Действующий же КоАП РФ предусматривает за ложный вызов штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.
"Данное противоправное деяние характеризуется повышенной степенью общественного вреда, поскольку вследствие отвлечения сил и ресурсов специализированных служб на ложный вызов необходимая помощь своевременно не будет оказана лицам, которые действительно в ней нуждаются", – говорится в сообщении.
По словам источника, близкого к разработке законопроекта, наблюдается прирост числа заведомо ложных вызовов – около 4 тысяч в год – в период с 2018 по 2020 год.
В прошлом году в Госдуму внесли законопроект, который регулирует ответственность за повторный ложный вызов специализированных служб. В пояснительной записке к документу указывалось, что речь идет в том числе о полиции, скорой помощи и пожарной охране.
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