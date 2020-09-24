В Госдуму внесли законопроект о штрафе за повторный ложный вызов скорой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект, который регулирует ответственность за повторный ложный вызов специализированных служб. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу указывается, что речь идет, в частности, о полиции, скорой помощи и пожарной охране.

"...представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока… один год)", – прописано в тексте.

На данный момент законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

В Москве последние несколько месяцев фиксируется волна ложных минирований социальных учреждений, торговых центров и судов. На все вызовы оперативно выезжают сотрудники экстренных служб. Сообщалось, что из-за необходимости эвакуировать посетителей торговые площадки несут убытки. При этом ни одна из угроз не подтвердилась.

