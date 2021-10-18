Правительство РФ поддержало введение штрафов за неправильное содержание домашних животных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правительство РФ поддержало предложение Мособлдумы о введении штрафов за неправильное содержание домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр областного парламента.

Проект закона был подготовлен в июне этого года. Его авторы напомнили, что сегодня законодательством прописаны правила содержания домашних животных, но при этом нет ответственности за их нарушения, поэтому на практике применить нормы невозможно.

За невыполнение требований к содержанию домашних животных предлагается установить штрафы в размере от 500 до 1 500 рублей, а за повторное нарушение – от 1 500 до 3 000 рублей.

Предполагается, что принятие проекта может привести к снижению напряженности между простыми гражданами и хозяевами домашних животных и улучшить эстетическое состояние улиц.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч штрафов получили жители Подмосковья за неправильный выгул собак. Согласно правилам, хозяин должен убирать за своим питомцем в общественных местах и выгуливать его только на специально отведенных территориях. Также на животных обязательно должны быть поводки и намордники. Без них гулять могут только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров или щенки до трех месяцев.