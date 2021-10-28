За выгул опасных собак без намордника будет грозить штраф до 5 тыс рублей

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Владельцам потенциально опасных собак грозит штраф до пяти тысяч рублей за выгул питомцев без намордника. Об этом сообщается в обновленной редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях России.

Правила выгула потенциально опасных собак будет регулировать статья 14.19 КоАП РФ. Согласно новой редакции, за выгул опасных собак без намордника и поводка грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом статья регулирует только выгул в общественных местах.

Ранее правительство РФ утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Эти собаки представляют потенциальную опасность для человека.

В список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

