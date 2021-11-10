Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку ДТП на проспекте Мира

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло на проспекте Мира. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Три машины столкнулись в районе дома № 44. По данным прокуратуры, предполагаемой виновницей ДТП стала 21-летняя автоледи.

В результате аварии пострадали два человека. По некоторым данным, в числе пострадавших – актриса Елена Сафонова, наиболее известная по фильму "Зимняя вишня". Предположительно, артистка была за рулем одной из машин.

На данный момент движение в районе места происшествия восстановлено в полном объеме.