Движение на проспекте Мира восстановлено после ДТП с тремя авто

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение на проспекте Мира восстановили после ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Авария на проспекте Мира произошла в районе дома № 44. Один из участников ДТП предположил, что возможный виновник аварии мог перепутать педали.

По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали два человека.

Предположительно, одна из пострадавших – актриса Елена Сафонова. Ее госпитализировали. Других подробностей произошедшего не приводится.