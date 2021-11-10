Владелец попавшего в ДТП на проспекте Мира BMW прокомментировал аварию

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Владелец BMW, попавшего в ДТП на проспекте Мира в Москве, заявил, что не видел свой автомобиль с тех пор, как подарил его сыну. Об этом сообщает Life.ru.

"Я эту машину два года уже не вижу, на ней страховка на моего сына. Я ее из салона вывез и сыну ее подарил. Но там (за рулем в момент аварии. – Прим. ред.) не сын был, там еще кто-то был", – рассказал Станислав Корноухов.

Он допустил, что за рулем могла находиться гражданская жена его сына. При этом владелец авто добавил, что еще не общался с ним, объяснив это тем, что все участники аварии находятся в больницах.

В среду, 10 ноября, в районе дома № 44 на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадали два человека. По некоторым данным, одна из пострадавших – актриса Елена Сафонова. Ее госпитализировали.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента могло стать нарушение правил перестроения водителем BMW: тот, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилями, двигавшимися в попутном и встречном направлениях.

Столичная прокуратура взяла проверку по факту аварии на контроль.

