Москвичей предупредили о гололедице из-за ночного ледяного дождя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минувшей ночью ледяной дождь прошел в западной, северо-западной и северной частях Москвы. В результате на столичных дорогах образовалась гололедица. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По официальным данным, Шереметьево – 3.30 переохлажденный дождь, Зеленоград – морось, замерзающая при нуле, Волоколамск – метеостанция выдавала отложение льда до 3 миллиметров", – отметил Тишковец.

Синоптик также подчеркнул, что 11 ноября погоду в столице будет определять североатлантический циклон, который принесет пасмурную погоду. Ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.

По словам Тишковца, ветер западной четверти подует со скоростью 4 метра в секунду.

"Температура воздуха составит в столице +1...+3 градуса, в Подмосковье [ожидается. – Прим.ред.] -1…+4 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба", – рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что жителей Москвы зимой ждет преимущественно снежная зима. Специалист заявил, что количество осадков ожидается на уровне многолетней нормы. Умеренный переизбыток возможен в декабре, в то время как для февраля прогнозируется несущественный недобор.

