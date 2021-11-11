Аналитики определили самые снежные города России

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили метеоданные российских городов-миллионников за последние десять лет и выяснили, какие из них являются наиболее снежными. Первое место рейтинга досталось Челябинску.
За зиму в Челябинске выпадает в среднем 181 сантиметр снега. Ему же принадлежит и рекорд последних десяти лет: зимой 2013–2014 там выпало 240 сантиметров снега. Далее следуют Пермь и Нижний Новгород с показателями 143 и 126 сантиметров соответственно. Замыкает рейтинг Ростов-на-Дону, где выпадает 46 сантиметров снега. Чуть больше у Волгограда – 66 сантиметров, а за ним идет Санкт-Петербург – 86 сантиметров.
В Москве суммарный снежный покров за сезон обычно достигает 114 сантиметров. Снег в российской столице идет в среднем 103 дня, лежит на земле 126 дней и в последний раз обычно наблюдается в середине апреля. Самой снежной для города оказалась зима 2012–2013, когда за сезон выпало 182 сантиметра снега, а самым снежным днем – 2 марта 2016 года, когда толщина покрова увеличилась сразу на 20 сантиметров.
Раньше остальных россиян первый снег видят челябинцы, екатеринбуржцы и омичи, а позже всех – жители Волгограда и Ростова-на-Дону.
Ранее стало известно, что ночь с 9 на 10 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала 10 ноября в 06:00 температуру –2,8 градуса. Предыдущий минимум отмечался 25 октября и составил –2,7 градуса.
Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки –18,4 градуса.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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