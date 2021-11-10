Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные в столице ожидается небольшой снег, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу и воскресенье существенного изменения погоды не прогнозируется.

"Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода будет облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14-го числа местами (ожидается. – Прим. ред.) небольшой снег", – рассказала Позднякова РИА Новости.

Специалист уточнила, что в субботу в столице ожидается от +3 до +4 градусов. В воскресенье Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, столбики термометров покажут отметку около 0 градусов, а вечером может выпасть небольшой снег.

В среду в Московском регионе ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области – от -2 до +3 градусов.

Этот день станет самым холодным на текущей неделе, рассказала ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она добавила, что на погоду в столичном регионе в среду будет влиять антициклон, поэтому осадков в этот день не ожидается.

