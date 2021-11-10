Синоптик предупредила о самом холодном дне на этой неделе в столичном регионе

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Жителей столичного региона в среду, 10 ноября, ожидает самый холодный день недели. В Москве дневная температура составит около 0 градусов, в Подмосковье – от –3 до +2 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Среда будет самыми холодными сутками на неделе. В Москве ночью прогнозируется –3...–5 градусов, по области – от –3 до –8 градусов, а днем в столице – около 0 градусов, в Подмосковье ожидается –3...+2 градуса", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Она добавила, что на погоду в столичном регионе в среду будет влиять антициклон, поэтому осадков в этот день не ожидается.

Ночь с 9 на 10 ноября станет самой холодной с начала осени. Об этом ранее заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Работу системы отопления в Москве скорректировали в соответствии с погодой. Об этом накануне рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов, что соответствует погодным условиям. Задания на изменение отопления выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.