Синоптик заявил, что предстоящая ночь будет самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ночь с 9 на 10 ноября станет самой холодной с начала осени. Об этом на своей странице в Instagram написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Красный закат – к холоду! Предстоящая ночь в Москве станет самой студеной в сезоне – ударят морозцы до –7...–2 градусов", – говорится в публикации.

Ранее москвичам рассказали о фальстарте зимы. В среду, 10 ноября, среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов, однако уже спустя сутки вернется к плюсовым значениям. Следующая волна холода ожидается в конце недели, она продлится три дня.

Согласно прогнозам синоптиков, наступление в Москве метеорологической зимы в этом году следует ждать лишь в последние пять дней ноября или уже в декабре.

