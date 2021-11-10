Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 10 ноября, в столице и области ожидается переменная облачность и до 3 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области – от -2 до +3 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.

По его словам, сейчас температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов, что соответствует погодным условиям. Задания на изменение отопления выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.