Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В среду, 10 ноября, в столице и области ожидается переменная облачность и до 3 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области – от -2 до +3 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западного направления, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.
По его словам, сейчас температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов, что соответствует погодным условиям. Задания на изменение отопления выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.
Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
В Москве увеличили температуру отопления
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