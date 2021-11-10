Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Температура предстоящей зимой в России ожидается на два градуса выше нормы, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в прогнозах на декабрь, январь и февраль произошла корректировка в пользу более теплого сценария.
"Раньше зима вроде бы прогнозировалась около (климатической. – Прим. ред.) нормы, но то, что я сейчас вижу, – декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков снега будет в аккурат по многолетним значениям", – сказал синоптик в интервью радио Sputnik.
Метеоролог отметил, что в целом зима в России будет похожа на европейскую, а в Москву она придет с задержкой.
"Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега", – пояснил синоптик.
Он также рассказал, что специалисты сверили все народные приметы о погоде с климатической статистикой. Выяснилось, что 90% примет не работают, однако это касается только краткосрочного сценария.
Ранее руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что погодные аномалии стали встречаться чаще, чем раньше, поэтому предстоящей зимой их вероятность достаточно велика.
Он отметил, что так называемая нервозность климата повышается, поэтому прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее. По словам Яблокова, из-за этого метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, поэтому прогнозы часто бывают неточными.
Синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме
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