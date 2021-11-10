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Москва 24

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Общество

10 ноября, 23:18

Москвичам рассказали о погоде предстоящей зимой

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей Москвы ждет преимущественно снежная зима. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист заявил, что количество осадков ожидается на уровне многолетней нормы. Умеренный переизбыток возможен в декабре, в то время как для февраля прогнозируется несущественный недобор.

Как следствие, в Москве высота снежного покрова будет колебаться от 10-15 сантиметров до 30-35 сантиметров. Тишковец предупредил, что оправдываемость подобного фонового прогноза составляет 60-70%.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" предупредил жителей Москвы о ледяном дожде в ночь с 10 на 11 ноября. Кроме того, в столице ожидается метель.

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