Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10 ноября, 19:42

Ледяной дождь пройдет в Москве предстоящей ночью

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем Instagram.

По его словам, ледяной дождь образуется из-за разницы температур на высоте и на земле. Вероятнее всего, это погодное явление затронет юго-западные и северо-западные районы столицы.

"Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", – порекомендовал синоптик.

Он также сообщил, что в предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт.

"К полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров", – добавил Тишковец.

В комплексе городского хозяйства отметили, что временный прирост снега может составить до 1 сантиметра. Также возможно образование гололедицы.

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев подчеркнул, что осадки в виде дождя или снега сохранятся в Москве с 11 по 14 ноября.

"Уже в четверг, завтра, облачно, осадки: дождь, мокрый снег. Температуры слабоотрицательные, околонулевые, в Москве – от 2 градусов мороза до нуля в ближайшую ночь, по области – от минус 5 градусов до нуля. Это сопровождается гололедицей местами, днем температура завтра слабоположительная: в городе – от 2 до 4 градусов, по области – до 5 градусов", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что главная метеостанция Москвы на ВДНХ в ночь на среду, 10 ноября, зафиксировала температуру минус 2,8 градуса. Минувшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать