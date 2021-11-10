Ледяной дождь пройдет в Москве предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем Instagram.
По его словам, ледяной дождь образуется из-за разницы температур на высоте и на земле. Вероятнее всего, это погодное явление затронет юго-западные и северо-западные районы столицы.
"Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", – порекомендовал синоптик.
Он также сообщил, что в предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт.
"К полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров", – добавил Тишковец.
В комплексе городского хозяйства отметили, что временный прирост снега может составить до 1 сантиметра. Также возможно образование гололедицы.
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев подчеркнул, что осадки в виде дождя или снега сохранятся в Москве с 11 по 14 ноября.
"Уже в четверг, завтра, облачно, осадки: дождь, мокрый снег. Температуры слабоотрицательные, околонулевые, в Москве – от 2 градусов мороза до нуля в ближайшую ночь, по области – от минус 5 градусов до нуля. Это сопровождается гололедицей местами, днем температура завтра слабоположительная: в городе – от 2 до 4 градусов, по области – до 5 градусов", – приводит его слова Агентство "Москва".
Ранее стало известно, что главная метеостанция Москвы на ВДНХ в ночь на среду, 10 ноября, зафиксировала температуру минус 2,8 градуса. Минувшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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