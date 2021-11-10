Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.
"Период предупреждения – с 23:00 10 ноября до 11:00 11 ноября. Порывы – до 15 метров в секунду", – говорится в прогнозе на Москву.
При этом предупреждение для Подмосковья будет действовать с 22:00 среды.
Также желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в связи с гололедицей. В Москве соответствующее предупреждение продлится с 23:00 10 ноября до 07:00 11 ноября, а в области – с 22:00 до 08:00 соответственно.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала 10 ноября в 06:00 температуру –2,8 градуса. Предыдущий минимум отмечался 25 октября и составил –2,7 градуса.
Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки –18,4 градуса.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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