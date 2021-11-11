В Гидрометцентре предупредили о надвигающейся на юг России непогоде

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На юге России в ближайшие дни ожидается мокрый снег, град, ливневый дождь, ветер и похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае ночные температуры будут опускаться до -3 градусов. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

"На юг России придет холодная погода. <...> Днем температура будет в диапазоне +7...+11 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что такая погода прогнозируется с четверга, 11 ноября, минимум до понедельника, 15 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о температурной аномалии на территории азиатской части России. По словам метеоролога, уже почти месяц синоптики отмечают двузначные отклонения от климатической нормы в данном регионе.