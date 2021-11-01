Климатолог объяснил рекордный рост средней температуры в России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Заместитель директора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал в беседе с Москвой 24, что температура в столице через 50 лет может увеличиться на 6 градусов, если не снизить количество парниковых газов.
Ранее Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита G20, что средняя температура в России растет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. Президент подчеркнул, что за 10 лет этот показатель увеличился более чем на полградуса.
По словам климатолога Семенова, средняя температура действительно растет быстрее на суше во всех северных странах: в России, Канаде, Аляске и других.
Климатолог добавляет, что в приполярных областях есть снежный покров, который при своем сокращении делает землю темнее. Из-за этого планета поглощает больше солнечной радиации и нагревается еще сильнее. Это тоже играет роль в повышении температуры, поясняет специалист.
При этом, по словам Семенова, остановить глобальное потепление можно, если страны уменьшат количество парниковых газов в атмосфере.
"Это глобальная проблема, и все страны должны снижать выбросы. Это касается и Китая, и Индии, и США, и других стран. Если одни снизят в два раза, а другие, например, нет, то эффект будет слабее. Нужно выполнить меры, ради которых подписано парижское соглашение по климату", – говорит климатолог.
По словам эксперта, процесс снижения температуры достаточно длительный.
"Через десятилетия мы ожидаем нейтрального выброса, то есть его количество сравняется с поглощением углекислого газа экосистемами. А затем, по идее, атмосфера должна потихоньку освобождаться от парниковых газов. Лет через 50, наверное, можно надеяться на начало снижения глобальной температуры", – говорит Семенов.
Если этого не произойдет, то, по мнению специалиста, через 50 лет температура в среднем по миру увеличится на 3 градуса, а в России – на целых 6. При этом где-то изменение будет ощущаться сильнее, а где-то будет менее выражено.
При этом специалист не исключает, что в Московском регионе с увеличением температуры станет больше ливней, как на юге России.
"Температура затронет и сельское хозяйство. Озимые культуры, которые зимой под снегом, наверное, нельзя будет выращивать", – предполагает Семенов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" сообщил, что в столице за последние 10 лет вдвое уменьшился объем выбросов опасных веществ в атмосферу.
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