Климатолог объяснил рекордный рост средней температуры в России

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Заместитель директора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал в беседе с Москвой 24, что температура в столице через 50 лет может увеличиться на 6 градусов, если не снизить количество парниковых газов.

Ранее Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита G20, что средняя температура в России растет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. Президент подчеркнул, что за 10 лет этот показатель увеличился более чем на полградуса.

По словам климатолога Семенова, средняя температура действительно растет быстрее на суше во всех северных странах: в России, Канаде, Аляске и других.





Владимир Семенов заместитель директора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии Это связано с эффектом так называемого полярного усиления, когда при глобальном потеплении наиболее сильный рост температуры отмечается в более высоких широтах, а в низких широтах он слабее.

Климатолог добавляет, что в приполярных областях есть снежный покров, который при своем сокращении делает землю темнее. Из-за этого планета поглощает больше солнечной радиации и нагревается еще сильнее. Это тоже играет роль в повышении температуры, поясняет специалист.

При этом, по словам Семенова, остановить глобальное потепление можно, если страны уменьшат количество парниковых газов в атмосфере.

"Это глобальная проблема, и все страны должны снижать выбросы. Это касается и Китая, и Индии, и США, и других стран. Если одни снизят в два раза, а другие, например, нет, то эффект будет слабее. Нужно выполнить меры, ради которых подписано парижское соглашение по климату", – говорит климатолог.

По словам эксперта, процесс снижения температуры достаточно длительный.

"Через десятилетия мы ожидаем нейтрального выброса, то есть его количество сравняется с поглощением углекислого газа экосистемами. А затем, по идее, атмосфера должна потихоньку освобождаться от парниковых газов. Лет через 50, наверное, можно надеяться на начало снижения глобальной температуры", – говорит Семенов.

Если этого не произойдет, то, по мнению специалиста, через 50 лет температура в среднем по миру увеличится на 3 градуса, а в России – на целых 6. При этом где-то изменение будет ощущаться сильнее, а где-то будет менее выражено.





Владимир Семенов заместитель директора Института физики и атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии В Якутии было -46, а стало, допустим, -40. Это несущественно. А вот в Москве, да, зимы будут со среднесуточной температурой больше ноля. Ночью будет небольшой морозец, а днем будет маленький плюс, как где-нибудь в Варшаве.

При этом специалист не исключает, что в Московском регионе с увеличением температуры станет больше ливней, как на юге России.

"Температура затронет и сельское хозяйство. Озимые культуры, которые зимой под снегом, наверное, нельзя будет выращивать", – предполагает Семенов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" сообщил, что в столице за последние 10 лет вдвое уменьшился объем выбросов опасных веществ в атмосферу.

