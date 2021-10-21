Ученые предрекли человечеству катастрофу опаснее пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Повышение температуры на Земле является самым серьезным вызовом для здоровья людей, считают ученые. Свое мнение они выразили в петиции к руководителям стран, которые примут участие в конференции по изменению климата COP26 в шотландском Глазго.
Подписи под обращением поставили специалисты здравоохранения со всего мира. Документ опубликован на сайте Phys.org. Специалисты напомнили, что в текущем столетии – к 2050 году – температура на планете повысится на 2,7–3,1 градуса по Цельсию, в то время как норма составляет 1,5 градуса.
"Мы призываем лидеров каждой страны и их представителей на COP26 предотвратить надвигающуюся катастрофу в области здоровья путем ограничения глобального потепления", – говорится в петиции.
В этой связи врачи предложили принять срочные меры, чтобы избежать климатической катастрофы. Они уверены, что странам нужно направить финансирование на развитие чистой энергии и сократить выбросы парниковых газов. По словам экспертов, частью плана по борьбе с изменением климата должны стать меры по улучшению здоровья населения.
Специалисты также указали, что загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек каждый год. Также они отметили, что заболеваемость на планете растет из-за некачественной пищи, воды и воздуха.
Ранее экологи назвали регионы России, наиболее подверженные последствиям изменения климата. В "красной зоне" оказались Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. К "оранжевой зоне" отнесены Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тамбовская области, а также Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.
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