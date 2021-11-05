Синоптик рассказал о температурной аномалии в Сибири

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о температурной аномалии на территории азиатской части России. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал синоптик, специалисты отмечают двузначные отклонения от нормы в регионе уже четвертую неделю подряд. При этом в ближайшие дни в Красноярском крае и Якутии отклонения от нормы будут составлять до 20 градусов.

"На 20 градусов температура будет выше нормы. Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация", – заявил Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что сила аномалии на востоке Красноярского края в данный момент определяется бордовым цветом на синоптической карте.

"Минимальные температуры в Туре будут ночью -6 градусов. Это тот регион, где температура на 20 градусов выше нормы. Норма должна быть сейчас около -30 градусов", – заключил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказывал, что жителей Центральной России в пятницу ждет самый теплый день ноября. По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла.