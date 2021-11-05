Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:43

Жителей Центральной России ждет самый теплый день ноября

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый теплый день ноября ожидается в Центральной России в пятницу, 5 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Как рассказал синоптик, в пятницу температура приблизится к рекордным значениям.

"Температура будет 11–13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой – около 7–8 градусов", – уточнил Вильфанд.

Он отметил, что днем в регионе ожидается умеренный дождь. Общий характер погоды будет теплым, облачным и ветреным.

По словам Вильфанда, предыдущий температурный рекорд для 5 ноября был отмечен в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 12,9 градуса.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. Он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.

Москвичам пообещали потепление к выходным

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать