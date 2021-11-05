Жителей Центральной России ждет самый теплый день ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый теплый день ноября ожидается в Центральной России в пятницу, 5 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Как рассказал синоптик, в пятницу температура приблизится к рекордным значениям.

"Температура будет 11–13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой – около 7–8 градусов", – уточнил Вильфанд.

Он отметил, что днем в регионе ожидается умеренный дождь. Общий характер погоды будет теплым, облачным и ветреным.

По словам Вильфанда, предыдущий температурный рекорд для 5 ноября был отмечен в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 12,9 градуса.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. Он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.