Москвичей предупредили о приходе дождей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дожди ожидаются в Москве с вечера среды, 3 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По данным специалиста, в среду в городе будет преобладать облачная погода. Отрог антициклона уйдет на восток, что к вечеру создаст условия для небольших дождей.
Синоптик продолжил, что подобная погода с осадками задержится в Москве на четверг и пятницу. При этом дожди не окажут влияния на температурный режим – будет аномально тепло.
Как сообщили в Гидрометцентре, днем в среду в Москве ожидается 6–8 градусов тепла. В четверг в городе потеплеет до 10–12 градусов, а в пятницу – до 11–13 градусов.
Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин зпообещал, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.
В свою очередь, замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 ноября
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