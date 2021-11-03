Москвичей предупредили о приходе дождей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди ожидаются в Москве с вечера среды, 3 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным специалиста, в среду в городе будет преобладать облачная погода. Отрог антициклона уйдет на восток, что к вечеру создаст условия для небольших дождей.

Синоптик продолжил, что подобная погода с осадками задержится в Москве на четверг и пятницу. При этом дожди не окажут влияния на температурный режим – будет аномально тепло.

Как сообщили в Гидрометцентре, днем в среду в Москве ожидается 6–8 градусов тепла. В четверг в городе потеплеет до 10–12 градусов, а в пятницу – до 11–13 градусов.

Ранее руководитель группы метеопрогнозирования сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин зпообещал, что густой туман, окутавший Москву вечером понедельника, 1 ноября, сменится потеплением и дождями.

В свою очередь, замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев отмечал, что потепление принесет в столичный регион новый рекорд тепла.