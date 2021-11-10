На востоке Москвы каршеринг столкнулся с автобусом. Авария произошла у проспекта Буденного.

Очевидцы говорят, что машина каршеринга врезалась в автобус при повороте. ДТП заблокировало одну полосу движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.