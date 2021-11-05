В исправительной колонии в Мордовии загорелась кровля здания

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Зубово-Полянском районе Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.

Ранее пожар случился в объекте культурного наследия муниципального значения "Дом И. И. Зейферт" по адресу проспект Кирова, дом 18. Сигнал о возгорании поступил в 00:41 по московскому времени. По уточненным данным, площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.