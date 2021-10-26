После хлопка газа в жилом доме в Балтийске возбудили уголовное дело

17:44
Фото: ТАСС/Виталий Невар
После хлопка газа в жилом доме в Балтийске Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК РФ Наталью Гацко.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия продолжают работать следователи. Также проводится детальный осмотр, допрашивают свидетелей.
Специалисты назначат ряд судебных экспертиз, исследуют обстоятельства установки, эксплуатации и обслуживания газового оборудования в многоквартирном жилом доме.
ЧП произошло на улице Ушакова в Балтийске в 13:58 по московскому времени. После хлопка в здании начался пожар на площади 50 квадратных метров.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов сообщил об одном пострадавшем.
В МВД по Калининградской области сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.
В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме
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