Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Житель Балтийска рассказал подробности взрыва газа в жилом доме на улице Ушакова. Об этом сообщает портал "Калининград.ру".

"Очень мощный удар, оконные рамы вылетели метров на десять, а в соседних домах затряслись стены", – сказал мужчина.

Он также добавил, что были жители, которые для своего спасения выпрыгивали из окон здания.

О ЧП в жилом доме на улице Ушакова стало известно в 13:58 по московскому времени. После хлопка начался пожар на площади 50 квадратных метров.

В 14:40 по московскому времени пожар удалось ликвидировать. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов, при хлопке газа пострадал один человек.

