Отец пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах детей рассказал о ЧП

10:47
Фото: ТАСС/Аделя Зиатдинова
Отец пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах детей Валерий Иванов, находившийся в момент инцидента в квартире, рассказал о происшествии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл – потолок передо мной. Жена с младшим сыном <...> с кухни прибежали. Истерика у них", – рассказал мужчина.
Иванов отметил, что совершил попытку пробраться в спальню к старшему сыну, однако завалы не позволили ему этого сделать.
"Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, все нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились", – заявил мужчина.
По словам мужчины, он стоял у дома до полуночи, пока старшего сына не извлекли из-под завалов. В настоящее время подросток находится в реанимации.
"Жена мне звонила, говорит, что у младшего собираются опять УЗИ снимать. Старший пока в реанимации, я не знаю. Ни звонка, ничего. Никто мне не может сообщить, что и как там", – пояснил Иванов.
Ранее в Минздраве сообщили, что всего в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб. Подросток 2004 года рождения находится в тяжелом состоянии, планируется его эвакуация в больницу в Казань. Состояние мальчика 2010 года рождения врачи оценивают как удовлетворительное.
Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате взрыва были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.
По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.
В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка.
Пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах доставят в Казань
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