Квартиру в Набережных Челнах, в которой произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году

25 октября, 20:57
Фото: ТАСС/МЧС России
Квартиру № 162 в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году по причине нарушения правил пользования газом в быту. Об этом ТАСС рассказали в ООО "Газпром трансгаз Казань".
"В доме централизованное электро- и теплоснабжение. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки", – говорится в сообщении.
По информации агентства, утечка газа могла произойти по вине страдающего алкоголизмом жильца данной квартиры.
Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами. По информации МЧС, причиной ЧП стала утечка газа.
Из-под завалов спасли троих человек, в том числе двоих детей. Они были госпитализированы. Всего из дома эвакуировали 32 жильцов.
По предварительным данным, людей под завалами больше нет. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий. Осмотр завалов осуществляют кинологи.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа. Проверку со своей стороны также организовала прокуратура Татарстана.
4 человек извлекли из-под завалов после взрыва в Набережных Челнах
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