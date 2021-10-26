07:37
Фото: ТАСС/МЧС России
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана сообщает ТАСС.
"По состоянию на 07:00 26 октября пострадали пять человек", – говорится в сообщении.
Накануне поздно вечером одна из пострадавших скончалась в больнице. Девушку извлекли из-под плиты перекрытия с тупыми травмами живота, грудной клетки и ушибом головного мозга. Ее госпитализировали в состоянии клинической смерти, затем прооперировали.
Инцидент произошел в понедельник, 25 октября. В результате взрыва были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.
По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.
В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка. В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального уровня.
Под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах больше нет людей
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