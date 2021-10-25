Очевидец рассказала о взрыве в доме в Набережных Челнах

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Жительница дома в Набережных Челнах, где вечером 25 октября произошел взрыв, Гузель Хамидуллина в беседе с "Газетой.ру" рассказала о происшествии.

"Там собрался народ, люди все обеспокоены, раненых ищут, возможно, есть люди под обломками. Надеемся на минимальное количество жертв. Паника есть, все плачут и в большом шоке", – рассказала горожанка.

Хамидуллина добавила, что во время взрыва была дома и в первый момент решила, что началась война. Очевидец отметила, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах 25 октября. Из-за инцидента были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.

В результате взрыва ранения получили два брата-подростка. Им оказана медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работу психологи МЧС. Также к ликвидации последствий ЧП привлекли кинологические расчеты.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка. При этом помещение было отключено от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка. В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального уровня.