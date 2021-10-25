Служебные собаки больше не обнаружили людей под завалами дома в Набережных Челнах

25 октября, 21:14
Фото: ТАСС/Челны-ТВ/Руслан Бикмухаметов
Служебные собаки не обнаружили людей под завалами дома в Набережных Челнах, где ранее произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представилей МЧС.
"Кинологические расчеты Набережночелнинского ПСО – филиала ПРПСО (Приволжского регионального поисково-спасательного отряда) МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено", – сказали в ведомстве.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах на улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами.
Из-за взрыва пострадали два брата-подростка. Им оказали оперативную медицинскую помощь.
По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования в одной из квартир. Позднее стало известно, что утечка газа могла произойти по вине страдающего алкоголизмом жильца.
В связи со взрывом в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера. Возбуждено уголовное дело.
Еще троих человек вытащили из-под завалов в Набережных Челнах
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