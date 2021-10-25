Служебные собаки больше не обнаружили людей под завалами дома в Набережных Челнах

Фото: ТАСС/Челны-ТВ/Руслан Бикмухаметов

Служебные собаки не обнаружили людей под завалами дома в Набережных Челнах, где ранее произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представилей МЧС.

"Кинологические расчеты Набережночелнинского ПСО – филиала ПРПСО (Приволжского регионального поисково-спасательного отряда) МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено", – сказали в ведомстве.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах на улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами.

Из-за взрыва пострадали два брата-подростка. Им оказали оперативную медицинскую помощь.

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования в одной из квартир. Позднее стало известно, что утечка газа могла произойти по вине страдающего алкоголизмом жильца.

В связи со взрывом в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера. Возбуждено уголовное дело.