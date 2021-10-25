Два брата-подростка пострадали при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

25 октября, 19:02
Фото: телеграм-канал SHOT
Двое несовершеннолетних пострадали в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Татарстана.
"В результате взрыва бытового газа в Набережных Челнах пострадали два человека. Ребенок 2010 года рождения осмотрен бригадой скорой помощи и доставляется в БСМП. Второй пострадавший, его брат, 2004 года рождения осматривается врачами скорой помощи", – уточнили в ведомстве.
По информации Минздрава РФ, ребенок 2010 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами.
Предварительно сообщается, что причиной взрыва могли стать нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Рассматриваются и другие возможные версии инцидента.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа. Проверку со своей стороны также организовала прокуратура Татарстана.
Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека, 32 были эвакуированы.
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