Два брата-подростка пострадали при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

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Двое несовершеннолетних пострадали в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Татарстана.

"В результате взрыва бытового газа в Набережных Челнах пострадали два человека. Ребенок 2010 года рождения осмотрен бригадой скорой помощи и доставляется в БСМП. Второй пострадавший, его брат, 2004 года рождения осматривается врачами скорой помощи", – уточнили в ведомстве.

По информации Минздрава РФ, ребенок 2010 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по улице Татарстан, 25/18. В результате оказались повреждены перекрытия между этажами.

Предварительно сообщается, что причиной взрыва могли стать нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Рассматриваются и другие возможные версии инцидента.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения части жилого дома после взрыва газа. Проверку со своей стороны также организовала прокуратура Татарстана.

Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали четыре человека, 32 были эвакуированы.

