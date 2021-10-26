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Происшествия

15:06

Пожар в доме в Балтийске, где произошел хлопок газа, потушили

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме Балтийска, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 14:40 по московскому времени пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

О ЧП в жилом доме на улице Ушакова стало известно в 13:58 по московскому времени. После хлопка начался пожар на площади 50 квадратных метров.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов, при хлопке газа пострадал один человек, в доме выбиты окна.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах в Татарстане. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.

По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка.

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