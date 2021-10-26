Пожар в доме в Балтийске, где произошел хлопок газа, потушили

15:06
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме Балтийска, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В 14:40 по московскому времени пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
О ЧП в жилом доме на улице Ушакова стало известно в 13:58 по московскому времени. После хлопка начался пожар на площади 50 квадратных метров.
Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов, при хлопке газа пострадал один человек, в доме выбиты окна.
Ранее взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах в Татарстане. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения.
По предварительным оценкам экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа по вине страдающего алкоголизмом жильца квартиры, где был эпицентр хлопка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: