Названа возможная причина ЧП в жилом доме в Балтийске

15:56
Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Управлении МВД по Калининградской области назвали возможную причину чрезвычайного происшествия в жилом доме в Балтийске, где ранее позник пожар. Об этом сообщает РИА Новости.
"Причиной происшествия могла стать утечка бытового газа", – указали в ведомстве.
По данным МВД, на месте происшествия выставлено оцепление из сотрудников полиции, обеспечена охрана общественного порядка.
ЧП произошло на улице Ушакова в Балтийске в 13:58 по московскому времени. После хлопка в здании начался пожар на площади 50 квадратных метров.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов сообщил об одном пострадавшем.
Накануне взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме
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