Названа возможная причина ЧП в жилом доме в Балтийске

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Управлении МВД по Калининградской области назвали возможную причину чрезвычайного происшествия в жилом доме в Балтийске, где ранее позник пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Причиной происшествия могла стать утечка бытового газа", – указали в ведомстве.

По данным МВД, на месте происшествия выставлено оцепление из сотрудников полиции, обеспечена охрана общественного порядка.

ЧП произошло на улице Ушакова в Балтийске в 13:58 по московскому времени. После хлопка в здании начался пожар на площади 50 квадратных метров.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов сообщил об одном пострадавшем.

Накануне взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.