Пожар произошел в здании бывшей гостиницы в Саратове на площади 2,4 тыс "квадратов"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар случился в здании бывшей гостиницы в Саратове. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, пишет ТАСС.

Известно, что площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

"Горит четвертый этаж по всей площади здания", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как утверждается на сайте МЧС, пожар случился в неэксплуатируемом здании по адресу проспект Кирова, дом 18. Сигнал о возгорании поступил в 00:41 по московскому времени.

Сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается. На месте происшествия находятся 15 пожарных расчетов.

Ранее пожар произошел на складе с елочными игрушками в подмосковном городе Коломна. Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание по адресу городской округ Коломна, улица Льва Толстого, дом 1.

В результате случившегося никто не пострадал. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Позднее стало известно о локализации пожара.