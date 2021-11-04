Пожар произошел в здании бывшей гостиницы в Саратове на площади 2,4 тыс "квадратов"

02:16
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пожар случился в здании бывшей гостиницы в Саратове. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, пишет ТАСС.
Известно, что площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров.
"Горит четвертый этаж по всей площади здания", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Как утверждается на сайте МЧС, пожар случился в неэксплуатируемом здании по адресу проспект Кирова, дом 18. Сигнал о возгорании поступил в 00:41 по московскому времени.
Сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается. На месте происшествия находятся 15 пожарных расчетов.
Ранее пожар произошел на складе с елочными игрушками в подмосковном городе Коломна. Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание по адресу городской округ Коломна, улица Льва Толстого, дом 1.
В результате случившегося никто не пострадал. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
Позднее стало известно о локализации пожара.
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