Пожар на складе с елочными игрушками в Коломне локализован

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар на складе с елочными игрушками в подмосковном городе Коломна локализован. Об этом сообщается на официальном сайте областного главка МЧС.

Известно, что о локализации пожара было объявлено в среду, 3 ноября, в 23:40.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 21:45. Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание по адресу городской округ Коломна, улица Льва Толстого, дом 1.

В результате случившегося никто не пострадал. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.