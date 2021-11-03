Пожар произошел на складе с елочными игрушками в Коломне

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Пожар охватил склад с елочными игрушками в подмосковном городе Коломна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление регионального ГУ МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в 21:45.

"Сообщение о пожаре на складе с елочными игрушками по адресу: городской округ Коломна, улица Льва Толстого, дом 1 (территория промзоны). Здание одноэтажное, кирпичное", – уточнили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В тушении пожара участвуют 62 человека и 18 единиц техники. Причина возгорания на данный момент не установлена.

Ранее пожар произошел в трехэтажном доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.

Из-за возгорания было ограничено движение автомобилей на Тверской улице. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.