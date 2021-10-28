Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Балашихе произошел пожар в трехэтажном жилом доме, спасатели проводят эвакуацию жильцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Происходит горение на первом этаже трехэтажного жилого дома № 24 на улице Институтской", – заявил он.

Площадь возгорания уточняется. Предварительно, огнем охвачены две квартиры на первом этаже и подвал.

Ранее пожар произошел в трехэтажном доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.

Из-за возгорания было ограничено движение автомобилей на Тверской улице. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.