Свыше 270 граммов наркотиков изъяли у мужчины на юго-западе Москвы

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В Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

По данным пресс-службы ведомства, подозрительный гражданин был остановлен полицейскими во время патрулирования у леса на Севастопольском проспекте. После того как мужчина начал заговариваться и путаться в ответах, сотрудники полиции приняли решение провести личный досмотр и осмотр транспортного средства гражданина.

"В результате изъяты 30 свертков с веществом неизвестного происхождения", – сообщили в МВД.

Экспертиза установила, что в свертках находится мефедрон и N-метилэфедрон. Общая масса изъятых наркотических средств составила свыше 270 граммов.

По факту случившегося следственный отдел МВД по району Коньково открыл уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.

Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.