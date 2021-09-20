Почти 400 г мефедрона изъяли у мужчины в Балашихе

20 сентября, 23:25
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы областного главка МВД.
Известно, что задержание произошло на Магистральной улице.
Подозреваемым оказался 28-летний житель Нижегородской области. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.
"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является производным наркотического средства – мефедрона", – рассказали в пресс-службе.
В МВД уточнили, что общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма.
В отношении подозреваемого открыто уголовное дело по статье 30 и 228.1 "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".
Ранее сотрудниками таможни пресекли ввоз в Россию 290 килограммов гашиша. Стоимость партии оценили более чем в 230 миллионов рублей.
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