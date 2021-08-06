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Происшествия

20:00

Пенсионер в Калининграде пытался дать взятку, чтобы не сесть в тюрьму за наркотики

происшествия регионы

Фото: depositphotos/belchonock

В Калининграде 70-летний мужчина получил три года и два месяца колонии строгого режима за попытку дачи взятки в виде 300 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как установил суд, пенсионер собрал в поле более 25 граммов дикорастущей конопли и хранил ее дома для личного потребления. Позднее наркотики обнаружили и изъяли полицейские. Тогда мужчина предложил одному из сотрудников взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы тот не допустил возбуждения уголовного дела. Реализовать этот план не дали полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя города Калининграда по факту дачи взятки и незаконного оборота наркотиков. Суд согласился с позицией гособвинителя, признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.

Ранее пенсионерка из Воронежской области, подкармливавшая телят сушеной коноплей, стала фигуранткой дела об изготовлении и хранении наркотиков.

При обыске у 71-летней жительницы рабочего поселка Елань-Коленовский обнаружили около пяти килограммов сушеной конопли. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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