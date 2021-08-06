Пенсионер в Калининграде пытался дать взятку, чтобы не сесть в тюрьму за наркотики

20:00
Фото: depositphotos/belchonock
В Калининграде 70-летний мужчина получил три года и два месяца колонии строгого режима за попытку дачи взятки в виде 300 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
Как установил суд, пенсионер собрал в поле более 25 граммов дикорастущей конопли и хранил ее дома для личного потребления. Позднее наркотики обнаружили и изъяли полицейские. Тогда мужчина предложил одному из сотрудников взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы тот не допустил возбуждения уголовного дела. Реализовать этот план не дали полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя города Калининграда по факту дачи взятки и незаконного оборота наркотиков. Суд согласился с позицией гособвинителя, признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.
Ранее пенсионерка из Воронежской области, подкармливавшая телят сушеной коноплей, стала фигуранткой дела об изготовлении и хранении наркотиков.
При обыске у 71-летней жительницы рабочего поселка Елань-Коленовский обнаружили около пяти килограммов сушеной конопли. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: