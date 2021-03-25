Пожилая женщина под Воронежем кормила телят сушеной коноплей

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Пенсионерка из Воронежской области, подкармливавшая телят сушеной коноплей, стала фигуранткой дела об изготовлении и хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Сотрудники отдела МВД по Новохоперскому району установили, что 71-летняя жительница рабочего поселка Елань-Коленовский хранит наркотические вещества. При обыске у женщины обнаружили около 5 килограммов сушеной конопли.

Подозреваемая пояснила, что использовала коноплю для подкормки телят. По словам пенсионерки, это улучшает пищеварение животных, а также способствует их росту. Женщина указала, где в августе прошлого года собирала коноплю.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось об уничтожении в Подмосковье более тонны дикорастущей конопли. По данным областного главка МВД, рейд проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Ленинскому городскому округу.