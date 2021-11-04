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Москва 24

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Общество

12:45

Москвичей предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков в праздники

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в период праздников мошенники могут попытаться проникнуть в квартиру под видом сотрудников коммунальных служб, предупредил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В праздники могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", – приводятся слова Бирюкова в сообщении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Заммэра подчеркнул, что горожанам нужно быть бдительными, не впускать подозрительных людей и не покупать у них оборудование.

Он пояснил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не являются без предупреждения.

"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники", – подчеркнул Бирюков.

По его словам, информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

Ранее МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.

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