Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи и обмена украденных данных – СМИ

10:03
Фото: depositphotos/Mactrunk
Киберпреступники стали чаще использовать Telegram для продажи и обмена украденных данных. Об этом сообщает газета Financial Times, которая провела расследование вместе с компанией Cyberint, занимающейся защитой своих клиентов от кибератак.
"В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками на 100 с лишним процентов. Его сервис зашифрованных сообщений становится все более популярным среди злоумышленников, осуществляющих мошенническую деятельность и продающих украденные данные", – рассказал аналитик по киберугрозам из Cyberint Таль Самра.
По данным источника, открытый канал под названием combolist, где преступники продавали или просто распространяли данные, в том числе логины и пароли пользователей, был удален мессенджером 16 сентября после того, как за комментарием к нему обратилось британское издание.
Как отмечается, использование сервиса Telegram незаконными способами может усилить давление на платформу со штаб-квартирой в Дубае с требованием ужесточения фильтрации контента, так как в будущем Telegram собирается провести первичное публичное размещение акций и изучает возможность включения рекламы в свою платформу.
Ранее россиянам рассказали о новых уловках кибермошенников. Теперь они берут за основу криптовалюту. Также мошенники научились маскировать рассылки под информационную повестку.
Телефонные мошенники придумали новые схемы кражи денег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: