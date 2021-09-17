Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи и обмена украденных данных – СМИ

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Киберпреступники стали чаще использовать Telegram для продажи и обмена украденных данных. Об этом сообщает газета Financial Times, которая провела расследование вместе с компанией Cyberint, занимающейся защитой своих клиентов от кибератак.

"В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками на 100 с лишним процентов. Его сервис зашифрованных сообщений становится все более популярным среди злоумышленников, осуществляющих мошенническую деятельность и продающих украденные данные", – рассказал аналитик по киберугрозам из Cyberint Таль Самра.

По данным источника, открытый канал под названием combolist, где преступники продавали или просто распространяли данные, в том числе логины и пароли пользователей, был удален мессенджером 16 сентября после того, как за комментарием к нему обратилось британское издание.

Как отмечается, использование сервиса Telegram незаконными способами может усилить давление на платформу со штаб-квартирой в Дубае с требованием ужесточения фильтрации контента, так как в будущем Telegram собирается провести первичное публичное размещение акций и изучает возможность включения рекламы в свою платформу.

Ранее россиянам рассказали о новых уловках кибермошенников. Теперь они берут за основу криптовалюту. Также мошенники научились маскировать рассылки под информационную повестку.

